Уралсиб запустил онлайн-трансляцию о жизни сапсанов на крыше банка

Этот сезон стал, пожалуй, самым тяжелым для соколиного семейства – самка прилетела в родные места с травмированной лапкой

Уралсиб запустил ежегодную онлайн-трансляцию жизни сапсанов с крыши высотного здания офиса банка в центре Уфы. Прямой эфир доступен в группе банка ВКонтакте. Проект реализуется совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы».

В этом году сапсаны вернулись на привычное место 24 марта. Сезон-2024 стал, пожалуй, самым тяжелым для соколиного семейства за все годы – самка прилетела в родные места с травмированной лапкой. Как и почему это произошло, орнитологи могут только догадываться. Птице сложно даже ходить, не говоря уже об охоте, на которую в период выкармливания птенцов оба сапсана вылетают по очереди, сменяя друг друга в гнезде. И, тем не менее, соколы сейчас готовятся стать родителями – всего в кладке 3 яйца, которые появились в период с 14 по 18 апреля. Появления на свет первого птенца орнитологи ожидают в начале 20-х чисел мая.

Непростая ситуация потребовала нашего вмешательства: мы нашли поставщиков и организовали поставки привычных «обедов» для наших сапсанов, а опытный орнитолог проекта Эльза Габбасова будет кормить птиц в период гнездования, помогая семейству соколов пережить этот период.

Как отреагируют птицы на такую заботу – этот вопрос вызывает большой интерес у орнитологов и некоторую обеспокоенность у нас, сотрудников банка. Ведь все эти годы мы прилагали максимум усилий, чтобы не беспокоить птиц во время гнездования. Даже мойку окон и благоустройство выступа, где обычно располагается семья сапсанов, проводили, подстраиваясь под график прилета птиц.

Возможность наблюдать за сложившейся ситуацией даст ценный научный опыт и позволит сделать вывод о поведении сапсанов в природе в самых разных условиях,

– отметила Эльза Габбасова.

Семейство соколов-сапсанов каждую весну возвращается на крышу здания банка и занимает небольшой технический выступ. С 2019 года банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о жизни сапсанов в период появления и взросления их птенцов.

Зрители в «прямом эфире» видят период появления птенцов, их первые попытки «встать на крыло», а также наблюдают за работой орнитологов во время кольцевания (когда определяют пол птиц и дают им имена). Предыдущие трансляции набирали огромное количество просмотров и получили отклики ученых-орнитологов из разных стран мира. Для просмотра доступны последние 2 часа записи, можно перематывать и пересматривать, записи за предыдущие дни начиная с 14 мая будут доступны в альбоме группы банка.

Сапсаны включены в Красную книгу России, а торговля этими птицами запрещена во всем мире. Соколы-сапсаны выводят птенцов на крыше банка в Уфе более 17 лет подряд. О том, что и как происходит на крыше банка и почему птицам удобно там располагаться, рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых по ссылке.

//Фото: пресс-служба Уралсиб