Уралсиб запустил новую опцию для участников программы лояльности

Бонусные рубли программы «Уралсиб Бонус» можно потратить на железнодорожное путешествие

Банк Уралсиб, совместно с новым партнером АО «ФПК», запустил новую опцию для участников программы лояльности банка «Уралсиб Бонус». Все участники смогут использовать бонусные рубли, накопленные на бонусном счете, для обмена на баллы программы лояльности «РЖД Бонус».

Баллы «РЖД Бонус» можно будет использовать для покупки железнодорожных билетов для себя, своих близких и друзей.

Обмен бонусных рублей доступен в разделе «Бонусы партнеров» в личном кабинете «Уралсиб Бонус». Для обмена потребуется указать количество бонусных рублей для списания и номер участника программы «РЖД Бонус». Конвертировать свои бонусные рубли в баллы «РЖД Бонус» вы сможете как для себя, так и для другого участника, просто указав его номер участника в «РЖД Бонус». Курс обмена – один к одному, минимальная сумма конвертации 100 бонусных рублей «Уралсиб Бонус».

Ознакомиться с условиями обмена вы можете на сайте программы «Уралсиб Бонус». Узнать подробнее об условиях участия в акции можно на сайте банка.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111