В рамках акции банк предлагает повышенную ставку по накопительному счету

Банк Уралсиб запустил акцию «Новый клиент» по накопительному счету «На каждый день».

Участники акции* получают повышенную процентную ставку 9% по вновь открываемому в банке накопительному счету «На каждый день»** в течение первых 2 месяцев с даты открытия. Максимальная сумма на счете для начисления повышенных процентов – 1 500 000 рублей***.

С третьего месяца проценты начисляются по базовому тарифу накопительного счета «На каждый день»: на сумму от 500 000 рублей включительно – 6%, до 500 000 рублей – 0,01%.

Период проведения акции – с 24.04.2023 года до прекращения ее действия в порядке, предусмотренном пунктом 4.3. Условий акции.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Участник акции – новый клиент, не имеющий счета в банке либо открывший счет не ранее 30 календарных дней до даты открытия накопительного счета.

**В период проведения акции повышенная процентная ставка устанавливается только по одному накопительному счету «На каждый день», открытому участнику акции. Последующие накопительные счета открываются участнику акции в соответствии со стандартными тарифами банка.

***На сумму свыше 1 500 000 руб. проценты начисляются по базовой ставке, согласно тарифам.

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