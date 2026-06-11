Уралсиб увеличил объемы кредитования для МСБ в 1,3 раза в 2024 году

Банк активно развивает продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами

Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого и среднего бизнеса в 2024 году. Объемы кредитования МСБ в 2024 году выросли практически в 1,3 раза по сравнению с 2023 годом – до 73,1 млрд рублей, кредитный портфель увеличился в 1,2 раза – до 32 млрд рублей.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года (по данным «Эксперт РА»).

Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

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