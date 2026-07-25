Заявку можно подать только по паспорту РФ без оформления договора страхования жизни и трудоспособности – это не влияет на ставку

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Банк Уралсиб улучшил условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости. Ключевые изменения:

теперь банк принимает справку в свободной форме для всех категорий клиентов, в т.ч. ИП и собственников бизнеса;

отчет об оценке заменен экспресс-оценкой без выезда оценщика, если сумма кредита не превышает 60% стоимости предмета залога или менее 1,5 млн рублей;

залогом может быть не только квартира, таунхаус или апартаменты, но и коммерческая недвижимость;

собственником закладываемой недвижимости может выступать любое совершеннолетнее третье лицо.

Заявку на кредит можно подать только по паспорту РФ. Отсутствие договора страхования жизни и трудоспособности – не влияет на ставку.

Сумма кредита зависит от стоимости и местонахождения залоговой недвижимости – до 75% от рыночной стоимости залога в зависимости от категории клиента и предмета залога. Максимальная сумма кредитования – 20 млн рублей. Для собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей при сумме до 10 млн рублей – по упрощенному пакету документов. При отсутствии просрочек – уменьшаем ставку на 3 процентных пункта начиная с 61-го платежа.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на uralsib.ru в разделе частным лицам/ипотека/кредит под залог недвижимости. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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