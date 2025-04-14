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12 августа 2026
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Маркет

Уралсиб предлагает экспертную поддержку участникам ВЭД

Для бизнес-клиентов банка услуга бесплатна
экспертная оценка
Фото: freepik.com

Банк Уралсиб делится своей профессиональной экспертизой с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также предлагает им эффективные решения и альтернативные возможности решения актуальных вопросов в части ВЭД.

Банк запустил быстрый и бесплатный сервис консалтинга по ВЭД для бизнес-клиентов банка:

  • расскажут просто об особенностях валютного регулирования и валютного контроля;
  • проконсультируют по продуктам и сервисам внешнеэкономической деятельности;
  • проведут экспертизу контрактов по ВЭД;
  • помогут в оформлении документов валютного контроля;
  • подберут оптимальные варианты расчетов и исполнения обязательств в рамках валютного законодательства.

Также для эффективного и комфортного ведения ВЭД Банк Уралсиб предоставляет своим бизнес-клиентам персонального валютного контролера с многолетним опытом работы в области ВЭД. Валютный контролер сопровождает сделки клиента от заключения до исполнения. Телефон персонального валютного контролера можно найти в личном кабинете интернет-банка и обратиться к нему за консультацией в рабочее время.

По всем вопросам ВЭД можно обращаться: по телефону 8-800-700-77-16, на электронную почту consultant_ved@uralsib.ru, либо через сервис «Заказать звонок» на сайте банка.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111

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