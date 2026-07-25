Уралсиб подвел промежуточный итог по программе ИСЖ «Верное решение»

Клиенты Банка Уралсиб получили доход 10,24% по стратегии «Интер РАО. Энергия будущего» от «Инлайф страхование жизни»

Фото: pxhere.com/ru

26 апреля 2024 года прошла четвертая дата наблюдения по полисам ИСЖ «Верное решение» со стратегией «Интер РАО. Энергия будущего» страховой компании «Инлайф страхование жизни». По итогам инвестирования клиенты получили выплату 4 квартальных купонов и возврат 100% страхового взноса. Доход составил 10,24% за год с даты начала инвестирования.

Стратегия «Интер РАО. Энергия будущего» – это стратегия с гарантированной безусловной выплатой купонного дохода в 2,56% каждый квартал (10,24% годовых), страхованием жизни, а также возвратом страховой премии (если страховой случай не наступил), размер которого зависит от коэффициента изменения котировок акций «Интер РАО» на дату закрытия относительно первоначальной цены (но не выше 100% от суммы страховых взносов).

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-250-57-57.

АО «Инлайф страхование жизни». Лицензии на осуществление страхования CЖ №3987 и СЛ №3987. ИНН 7728534829.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) ИНН 0274062111.