Управления автодорог назвало сроки открытия парковки у ЖД вокзала

В новом выпуске проекта «От первого лица» поговорили о ремонтах и строительстве дорог. Гость студии - главный инженер управления автодорог Карелии Дмитрий Федоров. Несмотря на то, что лето заканчивается, в Карелии разгар строек. В Петрозаводске, в частности, речь идет о двух масштабных проектах: мост на Мерецкова и парковка у железнодорожного вокзала.

Как сообщил Дмитрий Федоров, в настоящее время с существенным опережением графика идут работы по Лобановскому мосту, техническая готовность составляет более 85%. Главный инженер уверен , что движение по мосту будет запущено осенью этого года.

«Уже проводятся работы по разборке временного моста, выполняются работы по благоустройству территории, в скором времени будут заершены работы по дорожной одежде, приступим к монтажу электрооборудования и строительству контактной сети»,

- уточняет Дмитрий Федоров.

Что касается Паровозного сквера и парковки у ж/д вокзала, то к концу августа завершены основные строительно-монтажные работы, техническая готовность этого объекта более 90%. В ближайшее время ожидается монтаж перильного ограждения и выполнение работ по нанесению дорожной разметки.

Затем обещают полное благоустройство, уборку временных ограждений, пуско-наладочные работы электрооборудования.