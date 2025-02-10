Управленцы из Карелии прошли обучение в «Школе мэров»

4-7 февраля 2025 года в Республике Саха (Якутия) прошел третий очный образовательный модуль программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». От Карелии участие приняли Глава Пряжинского района Дмитрий Буевич и первый заместитель главы Петрозаводска Михаил Ершов.

В рамках модуля участники программы рассмотрели вопросы стратегического развития муниципальных образований, их участия в реализации национальных проектов, вопросы разработки и реализации мастер-планов территорий, создания и развития промышленной инфраструктуры, развития креативной экономики.

«Было очень интересно и познавательно познакомиться с опытом коллег из Якутии. Региону действительно есть, что показать: сильная экономика, развитая социальная сфера, эффективная работа органов местного самоуправления — и всё это в условиях Крайнего Севера. Это действительно впечатляет»,

- поделился Глава Пряжинского района Дмитрий Буевич.

В рамках модуля участники программы встретились с Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Также для изучения лучших практик Республики Саха (Якутия) участники программы встретились с руководителями региональных органов и органов местного самоуправления города Якутска и других муниципальных образований.

В рамках этих встреч участники изучили практики работы предприятий ЖКХ, транспорта, организаций сферы образования, культуры, индустрии гостеприимства, инновационной инфраструктуры.

Программа «Школа мэров» разработана по поручению Президента России Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Фото: ВШГУ Президентской академии