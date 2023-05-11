Упавший с высоты петрозаводчанин едва не приземлился на прохожего

Последние секунды жизни 23-летнего петрозаводчанина попали в кадр уличной камеры наблюдения CityLink.

ЧП случилось утром 11 мая в доме №33 на набережной Варкауса в Петрозаводске. С высоты упал молодой мужчина, через десять минут у дома была полиция, скорая, пожарные. В квартире, где проживал молодой человек, случился пожар. В причинах произошедшего разбираются следователи.

В кадре видно, как от дома по дорожке идет мужчина. Буквально через несколько секунд в этом месте на асфальт приземляется человек. (Видео 18+)

Очевидец рассказал порталу Karelia.news о том что, когда мужчина вышел из подъезда, сначала рядом с ним упала бутылка, а затем человек. «Скорую» и полицию вызвала супруга свидетеля.