Умеренный снег пройдет в четверг местами в Карелии

Сегодня, 27 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Временами снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха -5,-7°C. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха -4,-9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-7, пасмурно, снег.

В Сегеже -8-9, пасмурно, снег.

В Сортавале -5-6, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/NickyPe