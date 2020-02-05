05 февраля 2020, 16:13
Умеренные морозы сохранятся в четверг в Карелии
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 6 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха -8-10.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов снег, по южным районам местами сильный. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -8-13, при прояснениях до -18, днем -6-11, на севере до -14.
В Костомукше -10-14, переменная облачность, небольшой снег.
В Сегеже -10-13, переменная облачность, небольшой снег.
В Сортавале -6-9, переменная облачность, небольшой снег.
Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.