Умеренные морозы сохранятся в четверг в Карелии

Завтра, 6 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха -8-10.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов снег, по южным районам местами сильный. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -8-13, при прояснениях до -18, днем -6-11, на севере до -14.

В Костомукше -10-14, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -10-13, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -6-9, переменная облачность, небольшой снег.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.