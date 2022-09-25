Умеренные дожди пройдут в Карелии в понедельник

Завтра, 26 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5,+7°С, днем +7,+9°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь, днем местами умеренный дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7°С, днем +5,+10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +4+8, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже +7+9, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +7+12, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com