Умеренные дожди пройдут сегодня в Карелии

Сегодня, 25 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, днем местами умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +6, +11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +5+7, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже +7+8, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +8+9, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Pexels