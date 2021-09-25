25 сентября 2021, 09:00
Умеренные дожди пройдут сегодня в Карелии
25 сентября в республике воздух прогреется до плюс 11
Сегодня, 25 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, днем местами умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +6, +11°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +5+7, пасмурно, небольшой дождь.
В Сегеже +7+8, пасмурно, небольшой дождь.
В Сортавале +8+9, пасмурно, дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Pexels