Умеренные дожди ожидаются в Карелии 29 мая

Прохладная погода с дождями задержится в Карелии в пятницу

Сегодня, 29 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +7, +9, рассказали в гидрометцентре.

В Карелии будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, на севере местами порывистый. Температура воздуха +7, +12 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале +13.

В Кеми, Суоярви, Сегеже +7.

В Кондопоге, Сортавале +8.

В Медвежьегорске +6.

В Олонце +9.

В Пудоже днем +10.