Умеренные дожди ожидаются в Карелии 29 мая

Сегодня, 29 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +7, +9, рассказали в гидрометцентре.
В Карелии будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, на севере местами порывистый. Температура воздуха +7, +12 градусов.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале +13.
В Кеми, Суоярви, Сегеже +7.
В Кондопоге, Сортавале +8.
В Медвежьегорске +6.
В Олонце +9.
В Пудоже днем +10.