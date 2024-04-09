Умер советский летчик-космонавт Владимир Аксенов

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Аксенов умер на 90-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Глава госкорпорации Юрий Борисов выразил соболезнования родным и близким подполковника-инженера запаса. Он назвал эту утрату невосполнимой.

Владимир Аксенов стал 36-м летчиком-космонавтом СССР. Он принимал участие в разработке и испытаниях космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», станций «Салют».

Первый полет в космос в качестве бортинженера совершил в 1976 году вместе с Валерием Быковским.

В 1980 году побывал в космосе второй раз. Это был первый испытательный полет корабля «Союз Т-2. В процессе которого он состыковался с орбитальным комплексом «Салют-6». // фото: unsplash.com