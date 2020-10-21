Умер известный протоиерей Димитрий Смирнов

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет. Об этом в среду сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский, пишет ТАСС.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», – написал он.

Димитрий Смирнов родился в 1951 в Москве, в августе 1978 поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил экстерном за два года, и через год поступил в Московскую духовную академию. Ее он окончил также экстерном за полтора года.

В сан священника был рукоположен в 1979 (фото © Андрей Васильев/ТАСС).