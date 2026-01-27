Умер бывший главный тренер сборной России по футболу

Ушел из жизни бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Борису Игнатьеву было 85 лет. Отмечается, что он скончался в ночь на 27 января. Причина смерти наставника не указывается.

Пресс-служба сборной России по футболу выразила соболезнования родным и близким специалиста.

Помимо сборной России Борис Игнатьев работал с киевским «Динамо», московским «Торпедо», подмосковным «Сатурном» и молодежной сборной СССР. Под его руководством молодежка в 1988 году выиграла чемпионат Европы.

