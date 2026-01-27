Погибшего в 2024 году бойца из Карелии похоронили на родной земле

Житель Карелии погиб в ходе специальной военной операции. Бойца похоронили на родной земле. Власти Суоярвского округа выразили соболезнования близким Юрия Кондратова.

Простились с рядовым в поселке Гумарино 26 января. Участник СВО погиб 27 июля 2024 года. Погибший был радиотелефонистом-гранатометчиком.

«Искренние слова соболезнования родным и близким, друзьям и знакомым Юрия Евгеньевича. Сил вам пережить такое горе. Скорбим вместе с вами. Светлая память и вечная слава герою», - говорится в сообщении администрации округа.