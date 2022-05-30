Удойная сила

Автор: Сергей Михайлов

В сельскохозяйственной отрасли Карелии приоритетными за последние годы стали два направления: форелеводство и производство молока. И в обоих случаях положительный результат очевиден (будем оценивать ситуацию за первую губернаторскую пятилетку А. Парфенчикова). Рыбы в Карелии к сегодняшнему дню стали выращивать в 1,6 раза больше, чем то было пять лет назад: в 2016 г. этот объём составлял 21,2 тысячи тонн, в прошлом году – 34,9 тысяч.

Столкновение интересов

Начиная с 2017 г. шёл постоянный рост объёмов выращиваемой аквакультуры, добравшись к 2020 году до 36,2 тысячи тонн. Правда, в прошлом году зафиксировано снижение объёмов на 1,3 тысячи тонн. Но ничего критического не произошло, падение небольшое, объясняется что природными условиями: случилось жаркое лето и из-за недокорма рыбы её и выращено меньше было.

Вокруг форелеводства не утихает большая общественная дискуссия

Хотя имеется и другое обстоятельство, ограничивающее развитие форелеводства в Карелии. Против появления новых форелеводческих хозяйств на водоёмах выступают местные жители, опасаясь экологических бед от рыбоводческих хозяйств. И, надо признать, что последние зачастую сами дают основания для подобных подозрений. Но фактор «форелеводческого луддизма» тоже имеет место быть – некоторые активисты протестуют просто из принципа, не желая договариваться ни о чем, не слушая никаких аргументов.

Нужно учитывать интересы людей и договариваться

Парфенчиков последовательно выступает за разумный компромисс, при этом возлагая бремя ответственности на бизнес.

К экологии нужно относиться серьезно и ответственно. Надо соотносить экономические и экологические интересы. Для Карелии это особенно важно», - говорит Глава РК в интервью порталу РБК, - «Мы внесли изменения в республиканские акты и теперь при выделении рыбоводных участков будет учитываться мнение жителей близлежащих населенных пунктов. Поэтому бизнес, который хочет работать в этой сфере, должен приходить и с экологической экспертизой, и с социальными программами для деревень и поселков. Люди годами здесь живут и трудятся. Они заинтересованы в нормальной работе и стабильном быте.

Как пример ответственного бизнеса Парфенчиков приводит опыт компании, которая занимается выращиванием форели в районе поселка Куркиеки. Она вкладывает средства и в социальную инфраструктуру: ремонтирует школу, строит очистные сооружения, планирует организовать медицинский центр.

Тот же подход в поселке Рауталахти, где строится детский образовательный центр. Фактически рыбоводное хозяйство становится градообразующим. Мы поддерживаем такие инициативы, направляем бизнес на корректное и социально ответственное поведение,

- отмечает глава региона.

Не словом единым

Главный ключ к решению экологических проблем форелеводства – в новых научно-производственных разработках. Так, в отрасль приходят новые корма, не вредящие водоёмам, и новые технологии выращивания форели (установки закрытого типа; правительство субсидирует эту производственную новацию). Плюс ужесточение требований к бизнесу.

Автоматизированная кормораздающая станция

Цитата из того же интервью:

Максимальная переработка рыбопродукции — то, над чем мы сейчас работаем. На сегодня это практически наше главное условие взаимодействия с рыбоводами. Плюс использование установок закрытого типа, изъятие со дна озер донных осадков с целью последующей переработки в удобрения и так далее. У каждого хозяйства должна быть соответствующая программа. Если раньше в основном в переработку шла только часть рыбы, а все остальное выбрасывалось, то сейчас цикл должен быть расширен. В поселке Рауталахти рыбоводное хозяйство в прошлом году запустило на базе бывшего звероводческого совхоза рыбоперерабатывающее предприятие. Это отличный пример организации такого полного цикла переработки. Других вариантов развития отрасли у нас просто нет.

Резюмируя: уже сейчас по объёмам выращивания форели Карелия на первом месте в России. Наша доля составляет внушительные 70%. Успех весомый, но и нагрузка, связанная с ним, велика. Поэтому главная задача власти на ближайшие годы – поиск эффективного баланса между прибылью и издержками. Судя по всему, в правительстве республики это понимают.

Опасные предпосылки

Подобной высокой доли в федеральном масштабе молочное животноводство Карелии в принципе не сможет достигнуть, но и тут динамика развития предприятий, производящих молоко, весьма хорошая. Если в 2017 г. государственные сельхозпредприятия надаивали в сумме 26,9 тысяч тонн молока, то в прошлом году уровень этот был превышен, достигнув 31,2 тысячи тонн. И тут не случайна оговорка о «государственных сельхозпредприятиях». Так получилось, что успешно развиваются преимущественно они, составляя на сегодня основу производственной базы молочного животноводства Карелии.

Структура молочной отрасли сильно изменилась за последние двадцать лет. В 2000 году в Карелии насчитывалось 43 молочных сельхозпредприятия. Затем год от года число их сокращалось и к 2018 году в отрасли осталось лишь пятнадцать предприятий (это, кстати, был своего рода «молочный старт» для правительства Парфенчикова). За тот же период, с 2000 по 2018 годы, в республике вдвое сократилось поголовье коров (с 17,6 тысяч до 8,5 тысяч голов) и соответственно объёмы производства молока упали - с 52, 5 тысяч тонн до 46,8 тысяч.

С 2000 по 2018 годы, в республике вдвое сократилось поголовье коров

Ставка на государственный менеджмент

Обычно банкротились частные молочные хозяйства, которым не помогали даже ежегодные вливания бюджетных средств. Когда новая команда Парфенчикова пришла в Карелию, то ещё три частных предприятия дышали на ладан и в итоге закрылись. Ещё памятна скандальная история, когда осенью 2017 года Минсельхозу Карелии пришлось в буквальном смысле слова спасать крупный рогатый скот акционерного общества «Пряжинское». Тогда, чтобы не загубить стадо, его пришлось срочно пристраивать в государственное «Племенное хозяйство «Ильинское». Похожая история произошла в том же году с частным Медвежьегорским молокозаводом, чьих бурёнок определили в государственные «Мегрегу» и «Толвуйский». Из последних таких вынужденных приобретений, произошедших в конце 2020 года – покупка «Ильинским» поголовья крупного рогатого скота и животноводческих объектов предприятия «Видлица АГРО».

В конце концов с доставшимся ему сельским хозяйством Парфенчиков разобрался, сделав ставку на развитие молочных предприятий с государственным участием. Все аграрные предприятия, участие в развитии которых принимало правительство республики, пошли по пути технологической модернизации и перехода на использование коров с большей продуктивностью. Результат необычный: число предприятий молочного направления сокращалось, а объёмы производимого в республике молока ни только не снижались, но и росли.

Новый доильный зал в «Мегреге»

Перемены понравились не всем

Если в 2016 году надой на одну корову на предприятиях республики фиксировался в объёме 6889 килограмм, то в 2021 году продуктивность составляла уже 7186 килограмм. В Минсельхозе Карелии убеждены, что данный показатель может быть и выше – более 8-9 тысяч килограмм молока на корову. Предприятия «Ильинское» и «Мегрега» уже доказали, что производство молока в наших условиях может быть рентабельным. Но для этого нужно грамотно и эффективно расходовать бюджетные субсидии.

Переформатирование подходов к изготовлению и реализации молочного сырья в конце 2021 года неожиданно вылились в так называемую «молочную войну». Подконтрольный беглому политику Василию Попову Олонецкий молочный комбинат обвинил Минсельхоз в необоснованном повышении отпускных цен и срыве поставок. Искусственно разгоняемый медийный шум произвел впечатление на многих, но ни во что существенное не превратился: информация о злодействах Минсельхоза не подтвердилась, новые условия ОМК принял и спокойно продолжил работать. Попытка превратить экономику в политику не удалась.

Если посмотреть какие суммы правительство Карелии направляло на поддержку субъектов аграрного бизнеса в 2021 году, по сравнению с 2017 годом, то разница впечатляющая – увеличение на 449 миллионов рублей (что в 1,7 раза превышает уровень 2017 года). Большая часть этих денег идёт сейчас именно на развитие молочного животноводства.

Разумная роботизация

Сегодня правительство Карелии планирует до 2024 года реализовать в Пряже инвестпроект по строительству роботизированной молочной фермы, рассчитанной на 1200 коров. Сейчас дорабатывается проектная документация, заключение госэкспертизы планируется получить в четвёртом квартале текущего года. Из-за скачка цен на стройматериалы планы пришлось корректировать, но власти свои планы на строительство уверенно подтверждают.

Здесь нужно действительно создать, в первую очередь, экономически эффективное производство. Надо проводить роботизацию фермы, мы об этом договорились, я знаю, что наши специалисты выезжали в регионы, где роботизированные фермы действуют. Но надо все-таки не увлекаться чрезмерно модными названиями. Я понимаю, что автоматизация нужна, роботы нужны, но чтобы это было сбалансировано и экономически целесообразно,

- такова позиция Парфенчикова.

Карельского молока на карельских прилавках должно стать больше

Молочное наступление

Еще одно стратегическое направление – развитие «Племпредприятия «Карельское», которое в советские годы являлось одним из лучших подобных хозяйств в стране. Общая же цель усилий Минсельхоза - повышение эффективности производства молока, напрямую связанный с уровнем молочной продуктивности коров. Как следствие – улучшение показателей молочных производств и их экспансия на полки карельских магазинов – сейчас их доля там не превышает 40 процентов.

Будем прорабатывать этот вопрос с федеральными сетями, чтобы объемы карельской продукции там были увеличены. С нашими молокозаводами будем работать над увеличением сбыта, в том числе и новой продукции, которая сейчас появляется благодаря модернизации производств,

− подчеркивает Парфенчиков.