Учителя из Петрозаводска стали победителями всероссийского конкурса

Учителя из Петрозаводска успешно выступили в столице страны. Педагоги стали победителями финала всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок», сообщает пресс-служба мэрии.

В Москве выбирали лучших гуманитариев. В насыщенной программе конкурса были защита урока, ответы на вопросы жюри, представление своего опыта работы, лекции и семинары, посещение столичных школ.

Победителями из Петрозаводска стали учитель английского языка Марина Долинко (МОУ «Гимназия №17»), учителя русского языка и литературы Сергей Невский (МОУ «Средняя школа №9»), Анна Пименова (МОУ «Средняя школа №46») и Наталья Усова (МОУ «Лицей №1»).