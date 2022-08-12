Учителя из Карелии подали заявки на участие в шоу на центральном ТВ

На российском ТВ становится больше просветительских передач. Канал «Россия – 1» завершил прием заявок на участие в новом шоу «Классная тема». Оно начнется уже весной, а участниками проекта станут не артисты и блогеры, а те, кто действительно этого заслуживает, – учителя.

Фото:Наталя Усова из личного архива

Среди подавших заявки есть и педагоги из Карелии – учитель русского языка и литературы петрозаводского Лицея № 1, «Учитель года Карелии – 2022» Наталья Усова и ее коллега из села Шелтозеро, учитель литературы и вепсского языка Алеся Анушенкова.

Фото: Алеся Анушенкова из личного архива

В Карелии есть свои «звезды», и это – наши учителя!

Алесе Николаевне – только победы! Хорошо, что появляются такие программы, значит, наших учителей уважают!

– пишут в соцсетях школьники.

Сейчас заявки оценивают эксперты. Они выберут 35 полуфиналистов. И лишь 7 из них выйдут в финал «Классной темы». Учителя-предметники будут проводить зрелищные и познавательные уроки для всей страны, в том числе для популярных медийных персон. А главным призом станет собственная авторская телепрограмма на одном из федеральных телеканалов.

В этом году участие в шоу принимают учителя по семи предметам: математика, химия, биология, география, история, физика, русский язык и литература. Но организаторы обещают, что уже в следующем году список расширится.

Следить за новостями шоу и болеть за наших можно в группе проекта (https://vk.com/klassnayatemashow). Присоединяйтесь!