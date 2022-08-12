Молодежь Карелии может выиграть грант от Росмолодежи

Молодые россияне, в том числе и жители Карелии, могут получить грант на реализацию авторского проекта от Росмолодежи. О том, как стать участником федерального конкурса и получить деньги, рассказала Елизавета Макарова из Петрозаводска.

Росмолодежь открыла прием заявок на второй сезон конкурса грантов. Заявки принимаются до 22 августа. У молодых жителей России есть возможность получить 1 млн рублей на свой социально значимый проект. В конкурсе 15 номинаций, которые охватывают темы от экологии до популяризации ЗОЖ или развития туристической привлекательности региона. Список номинаций: https://fadm.gov.ru/news/66013

Воплотить в жизнь полезный и значимый для региона проект может каждый. В первом сезоне грантового конкурса Росмолодежи заявки на гранты подали 14 013 человек. Из них 1063 участника получили гранты в общей сумме на 867 931 000 рублей.

Молодые жители Карелии активно участвуют в различных конкурсах, проводимых Росмолодежью. Так Елизавете Макаровой из Петрозаводска удалось создать и выпустить сборник с вепсскими традиционными играми в рамках проекта «Vepsläine vänd» / «Вепсская игра» за счет средств гранта от Росмолодежи. Книга включает в себя описание традиционных игр вепсов, впервые объединенных в одно издание.

Подобные гранты ‒ реальная возможность воплотить свою идею в жизнь. Мой проект был связан с культурой вепсского народа и посвящен изданию методического пособия на вепсском и русском языках с народными играми вепсов. Вместе с командой проекта мы распространили пособия в образовательные и культурные учреждения, где изучают вепсский язык. Это первое подобное издание в мире,

― рассказала Елизавета Макарова.

Напоминаем, что подать заявку на гранты могут люди от 14 до 35 лет на сайте https://grants.myrosmol.ru/auth/login до 22 августа 2022 года