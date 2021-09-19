Учитель упал со стула и умер на глазах учеников в российской школе

В Башкирии учитель ОБЖ и физкультуры умер на глазах школьников. Инцидент произошел 13 сентября в школе села Новая Отрадовка, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Гострудинспекцию.

По информации издания, 46-летнему педагогу внезапно стало плохо на уроке.

«Мужчина упал со стула и потерял сознание, после чего скончался», - сообщает Гострудинспекция. Бывшие ученики отмечают, что россиянин был «замечательным и талантливым педагогом».

Причина смерти учителя уточняется. Фото источника