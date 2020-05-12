12 мая 2020, 15:38
Общество

У пресс-секретаря Владимира Путина обнаружили коронавирус

Дмитрий Песков рассказал, что заразился COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, я заболел. Лечусь», - цитирует Дмитрия Пескова издание.

Ранее коронавирусной инфекцией заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Премьер рассказал, что будет соблюдать самоизоляцию в связи с заболеванием. Правительство будет активно работать, сам Мишустин также будет на связи.

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Метки: 
Россия
Пресс-секретарь президента РФ
дмитрий песков
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