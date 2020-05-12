12 мая 2020, 15:38
У пресс-секретаря Владимира Путина обнаружили коронавирус
Дмитрий Песков рассказал, что заразился COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.
«Да, я заболел. Лечусь», - цитирует Дмитрия Пескова издание.
Ранее коронавирусной инфекцией заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Премьер рассказал, что будет соблюдать самоизоляцию в связи с заболеванием. Правительство будет активно работать, сам Мишустин также будет на связи.