Тысячи новых заболевших коронавирусом выявлены в России 7 февраля

За последние сутки в России выявлены 15 916 случаев заражения коронавирусом. Умерли 407 человек. Выздоровел 15 881 пациент. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 1728 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1551, в Вологодской области - 254, в Архангельской области - 231, в Ленинградской области - 205, в Мурманской области - 143.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 3 983 197 раз. Скончались 77 068 человек.

Напомним, в Карелии 7 февраля выявлены 175 новых зараженных. Фото mstrok.ru