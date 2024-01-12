Турпоток жителей Республики Карелия в Европу растет

Среди популярных зимой туристических направлений больше всего выросло количество поездок в страны Азии. В 16 раз увеличилось число посетивших Китай. Резкий рост обусловлен тем, что в прошлом году Поднебесная открыла границы для туристов после трех лет строгих ограничений, введённых на волне пандемии коронавируса. Значительный рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами показали Таиланд (+24%) и Шри-Ланка (+10%).

Растет интерес жителей Республики Карелия к Ближнему Востоку. В ОАЭ отправилось на 61% больше туристов, чем в прошлом году. Турция приняла на 34% больше путешественников.

Среди стран ЕС лучшую динамику продемонстрировали Сербия (+133%), Литва (+80%). По уровню прироста год к году среди стран Европы лидируют Эстония, Норвегия и Испания – эти страны посетили в 2,5 раза больше жителей Республики. Лидером в плане падения популярности среди европейских стран стала Финляндия – новогодний поток туда снизился на 76%.

Из стран Северной Америки лучшую динамику продемонстрировала Куба – рост турпотока в эту страну увеличился в два раза. В Африке драйвером отдыха стал Египет – его посетило на 11% больше жителей Республики Карелия.