Турнир по флорболу завершил работу арт-площадки в Губернаторском парке

23 февраля 2020 года состоялось закрытие работы арт-площадки ледового корта ПАО «ТГК-1» в Губернаторском парке. Приуроченный к Дню защитника Отечества турнир по дворовому хоккею был заменен на флорбол — хоккей в зале. Он стал возможным благодаря карельской федерации по флорболу и СОШ №9.

«По сложившейся традиции работу арт-площадки в Губернаторском парке завершал турнир по игровым видам спорта среди детских и молодежных команд. В этом году мы решили поступить так же, и творческая команда Карельского центра развития добровольчества провела игры по флорболу, — отмечает пресс-секретарь филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Арина Степенная. — Из-за оттепели привычная шайба уступила место специальному пластиковому мячу, а хоккейная клюшка — флорбольной».

В турнире приняли участие четыре команды, которые эмоционально и ярко шли к победе. Первое место завоевала команда Donishko HC (Хоккейный клуб Донишко), второе – Ялгуба, третье – Luxury girls, команда волонтеров.

Несмотря на аномально теплую зиму, ледовый корт в 2020 году в Губернаторском парке стал самой большой площадкой в Петрозаводске для катаний и игры в дворовый хоккей. С каждым годом гостей катка и любителей здорового образа жизни становится все больше. Каток объединяет несколько поколений: и людей зрелого возраста, и молодых родителей с детьми, и молодежь.