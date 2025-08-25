Туристы погибли на канатной дороге в российском регионе

В Самарской области двое туристов погибли во время катания на канатной дороге. Об этом сообщает портал 63.ru.

По данным источника, трагедия случилась на смотровой площадке между поселками Преображенка и Кривая Лука. Трое туристов из Ульяновска - молодой человек и две девушки - катались сначала по одному, а затем по двое.

Во время одного из заездов основной и резервный несущие тросы порвались, и мужчина и девушка рухнули с высоты 30-40 метров. Молодой человек умер на месте. Девушка же шевелила руками и ногами, ее увезли на скорой, но спасти не смогли.

