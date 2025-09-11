11 сентября 2025, 16:02
Туман вновь окутает Карелию
Теплая погода ожидает жителей республики в конце рабочей недели
фото: «Петрозаводск говорит»
В гидрометцентре рассказали о погоде в Петрозаводске и Карелии 12 сентября.
В пятницу в карельской столице малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11, днем +20, +22. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии малооблачно, также без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, на юге местами до +15, днем +19, +24.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +21;
В Кондопоге, Сегеже ночью +12, днем +21;
В Медвежьегорске ночью +11, днем +20;
В Олонце ночью +10, днем +23;
В Пудоже ночью +9, днем +23;
В Сортавале ночью +12, днем +19;
В Суоярви ночью +11, днем +22.