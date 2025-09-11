Туман вновь окутает Карелию

В гидрометцентре рассказали о погоде в Петрозаводске и Карелии 12 сентября.

В пятницу в карельской столице малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11, днем +20, +22. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии малооблачно, также без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, на юге местами до +15, днем +19, +24.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +21;

В Кондопоге, Сегеже ночью +12, днем +21;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +20;

В Олонце ночью +10, днем +23;

В Пудоже ночью +9, днем +23;

В Сортавале ночью +12, днем +19;

В Суоярви ночью +11, днем +22.