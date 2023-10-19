Трое мужчин осуждены за вырубку сотен деревьев в Петрозаводске

В Карелии осуждены двое жителей Петрозаводска и житель Пудожского района. Они обвинялись в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в 2018 году мужчины вступили в сговор и без отсутствия разрешений срубили более 600 деревьев вблизи ТИЗ «Усадьба» в границах Петрозаводска. Ущерб составил более двух миллионов рублей.

Суд назначил подозреваемым наказание в виде лишения свободы сроком на три года и штраф в размере 300 тысяч рублей. При этом суд заменил лишение свободы на принудительные работы на тот же срок.

Также осужденные должны будут возместить Минприроды указанную сумму ущерба. // Фото: unsplash.com / Jordan Madrid