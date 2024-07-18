18 июля 2024, 11:03
Трое детей госпитализированы после ДТП на юге Карелии
В поселке Шуя столкнулись питбайк и мотоцикл
Вечером 17 июля в Прионежском районе произошло ДТП, в котором пострадали трое детей. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
Инцидент случился в 18 часов в поселке Шуя. По данным ГАИ, произошло столкновение питбайка и мотоцикла. Обоими транспортными средствами управляли несовершеннолетние.
В результате аварии пострадали 16-летний и 17-летний водители, а также 16-летняя девушка-пассажир, жительница Мурманской области. Все дети госпитализированы с травмами. // Фото ГАИ