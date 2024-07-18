18 июля 2024, 11:03
Происшествия

Трое детей госпитализированы после ДТП на юге Карелии

В поселке Шуя столкнулись питбайк и мотоцикл

Вечером 17 июля в Прионежском районе произошло ДТП, в котором пострадали трое детей. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент случился в 18 часов в поселке Шуя. По данным ГАИ, произошло столкновение питбайка и мотоцикла. Обоими транспортными средствами управляли несовершеннолетние.

В результате аварии пострадали 16-летний и 17-летний водители, а также 16-летняя девушка-пассажир, жительница Мурманской области. Все дети госпитализированы с травмами. // Фото ГАИ

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Метки: 
Прионежский район
Шуя
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подростки
ГАИ
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