Фура снесла ребенка на пешеходном переходе под Петрозаводском

В среду, 17 июля, в Прионежском районе грузовик сбил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент случился в 15:50 в селе Деревянное. По данным ведомства, водитель автомобиля «Вольво FH» совершил наезд на 15-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик получил травмы. Он был госпитализирован. // Фото ГАИ