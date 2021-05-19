Тринадцать человек госпитализированы с внебольничной пневмонией

В региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, как в Карелии складывается ситуация с внебольничной пневмонией. За последние 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии в республике не зафиксировано. Тем не менее, за сутки были госпитализированы 13 человек с внебольничной пневмонией.



С 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией были госпитализированы 6030 пациентов, 141 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем заболевшим делают исследования на COVID-19. (фото rostec.ru)