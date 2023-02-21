Три питбуля насмерть загрызли 9-летнего мальчика в гостях

Ребенка насмерть загрызли агрессивные американские питбультерьеры. Мальчик пришел к другу, на него набросились три собаки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Трагедия произошла 20 февраля в поселке Парфино. Дети находились дома одни, взрослых не было. Собаки почему-то напали на мальчика, друг пытался их остановить, но у него не получилось.

Тогда школьник побежал к соседке за помощью. Женщина оттащила питбулей и вызвала бригаду скорой помощи. Однако медики не смогли помочь мальчику, он скончался от полученных травм.

Собак впоследствии усыпили, возбуждено уголовное дело, его взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. // фото: СУ СКР по региону