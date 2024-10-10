Три человека пострадали в аварии на севере Карелии

Водитель минивэна «Фольксваген» мог не справиться с управлением, в результате чего произошло ДТП.

Авария случилась 10 октября в Кемском районе. Напомним, в Кеми сегодня выпал снег.

На помощь к месту аварии выезжали спасатели. Транспортное средство оказалось в кювете, снесло молодую сосну. Спасатели считают, что людям повезло, что минивэн не загорелся. Огнеборцы отключили аккумулятор в поврежденном автомобиле.

В результате аварии пострадали три человека. Их доставили в Кемскую центральную районную больницу. // фото «ОПС по Кемскому району»