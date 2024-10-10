10 октября 2024, 14:55
Три человека пострадали в аварии на севере Карелии
Минивэн вылетел с дороги в кювет в Кемском районе
Водитель минивэна «Фольксваген» мог не справиться с управлением, в результате чего произошло ДТП.
Авария случилась 10 октября в Кемском районе. Напомним, в Кеми сегодня выпал снег.
На помощь к месту аварии выезжали спасатели. Транспортное средство оказалось в кювете, снесло молодую сосну. Спасатели считают, что людям повезло, что минивэн не загорелся. Огнеборцы отключили аккумулятор в поврежденном автомобиле.
В результате аварии пострадали три человека. Их доставили в Кемскую центральную районную больницу. // фото «ОПС по Кемскому району»