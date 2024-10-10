Петрозаводчанин хотел подключить интернет и потерял миллион рублей

В полицию Петрозаводска обратился 58-летний местный житель. Мужчина рассказал, что потерял почти миллион рублей после общения по телефону, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, ему позвонил сотрудник сотовой компании и предложил подключить высокоскоростной интернет. Горожанин согласился. Его попросили установить на телефон некое приложение, а также назвать коды из смс, что мужчина и сделал. Спустя некоторое время петрозаводчанин пошел в банк и узнал, что с его счета пропали 980 тысяч рублей.

По заявлению потерпевшего проводится проверка. Полиция выясняет, куда ушли деньги. // Фото: unsplash.com / Utsman Media