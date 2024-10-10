Обманувшего шестерых пенсионеров курьера отправили в колонию на 6 лет

Мужчину в Сегеже признали виновным в шести эпизодах мошенничества и отправили в колонию. Он действовал вместе с сообщником, но дело в отношении этого человека выделили в отдельное производство, рассказали в прокуратуре Карелии.

Злоумышленники договорились и обманывали пожилых людей. Звонили и сообщали, что их родные якобы стали виновниками ДТП. Потом говорили, что надо загладить причиненный вред, и называли сумму, которую надо передать потерпевшим.

По указанию соучастника подсудимый приезжал к потерпевшим, получал деньги и переводил на счет сообщника.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба. // фото: pixabay.com