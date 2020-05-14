Три человека погибли во время пожара под Петрозаводском

Деревянный дом сгорел в деревне Орзега Прионежского района. Пожар унес жизни троих человек, сообщает Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Трагедия произошла сегодня, 14 мая. Сигнал о возгорании поступил в пожарную часть в 10:39.

«Пожар оказался не из простых. На место для тушения прибыли 6 единиц техники, 26 человек личного состава, в числе которых подразделение по повышенному рангу пожара. Было подано 4 ствола с установкой автоцистерны на реке», - сообщает источник.

Пожарные, подоспевшие из села Деревянное, успели эвакуировать из горящего здания 2 газовых баллона. Само же возгорание удалось устранить за час. Специалисты предполагают, что пожар мог произойти от непотушенной сигареты или неисправного печного отопления.