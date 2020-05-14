Пьяного водителя поймали в Суоярвском районе Карелии

Очередного нетрезвого автомобилиста задержали сотрудники ГИБДД в Суоярвском районе республики. Местный житель управлял автомобилем «ВАЗ-21099», находясь в подпитии.

«За пьяное вождение нарушителю предстоит понести наказание в соответствии с ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, санкциями которой предусмотрено лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, и штраф в размере 30000 рублей»,

- прокомментировали правонарушение в ГИБДД.

Ранее необычный дорожный инцидент произошел в столице Карелии: в ночь на 8 мая водитель 1999-го года рождения решил поиграть в «догонялки» с автоинспекторами. Позже выяснилось, что молодой человек был нетрезв, а в багажнике его автомобиля находился пассажир. В отношении нарушителя было составлено сразу несколько административных протоколов.