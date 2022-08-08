Три человека погибли при крушении самолета в Коми

В республике Коми потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника агентства, частный самолет упал при заходе на посадку в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта города Ухта. Летательный аппарат потерпел крушение в лесу.

На борту самолета находились три человека. Все они погибли. Фото: unsplash.com