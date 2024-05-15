Три автомобиля столкнулись на севере Карелии

Сегодня днем на севере Карелии произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает газета «Новости Костомукши» со ссылкой на ГИБДД города.

Все случилось в 14 часов на 164-м километре дороги от трассы «Кола» к государственной границе. По данным Госавтоинспекции, 62-летний водитель автомобиля «Ниссан» не рассчитал скорость, произошло столкновение с идущим впереди «Фольксвагеном». После удара «Ниссан» отбросило на встречный грузовик.

В результате аварии никто не пострадал. В обстоятельствах ДТП будут разбираться специалисты. // Фото: «Новости Костомукши»