Ребенка пытались убить в Карелии

В Беломорске осужден 49-летний местный житель. Мужчину обвиняли в покушении на убийство своего племянника, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что 23 февраля горожанин пришел в гости к своей сестре. Там собралось застолье. В какой-то момент домой вернулся 16-летний сын хозяйки. У дяди возник с ним словесный конфликт. Мужчина пошел в комнату мальчика и стал избивать его, а затем повалил на пол и стал душить. Ребенка не дали убить другие гости и его мать.

Пострадавшего госпитализировали. У него были зафиксированы ушибы и кровоподтеки на шее.

Свою вину осужденный признал чистично. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann