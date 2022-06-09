Третьего зараженного обезьяньей оспой выявили в Финляндии

Третий случай заражения так называемой обезьяньей оспой подтвердили в Финляндии. Об этом Demokraatti сообщили в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS.

Именно эту болезнь зафиксировали 9 июня после проведенных лабораторных исследований, рассказал руководитель диагностического отдела HUS Лассе Лехтонен.

Он уточнил, что все три раза оспу обезьян в Финляндию завозили из-за рубежа. Напомним, первый случай выявили еще 26 мая.

Симптомы этого заболевания - недомогание и лихорадке, специфическая сыпь. // Фото: Acharaporn Kamornboonyarush/www.pexels.com