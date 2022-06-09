Зеленую скульптуру повредили в Питкяранте

На днях в Питкяранте кто-то причинил ущерб элементу благоустройства. Пострадала зеленая скульптура, сообщили в районной администрации.

Неизвестных злоумышленников ищут, причем шанс установить их личности есть, считают власти. Они используют записи с камер видеонаблюдения.

Администрация попросила жителей не делать такого больше. В комментариях к записи предположили, что вандалы – это дети. // Фото: Администрация Питкярантского района/ВКонтакте