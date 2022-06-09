09 июня 2022, 19:35
Происшествия

Зеленую скульптуру повредили в Питкяранте

Администрация районного города будет искать неизвестных вандалов

На днях в Питкяранте кто-то причинил ущерб элементу благоустройства. Пострадала зеленая скульптура, сообщили в районной администрации.

Неизвестных злоумышленников ищут, причем шанс установить их личности есть, считают власти. Они используют записи с камер видеонаблюдения.

Администрация попросила жителей не делать такого больше. В комментариях к записи предположили, что вандалы – это дети. // Фото: Администрация Питкярантского района/ВКонтакте

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новости Карелии
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