Глава поселения похитил деньги при строительстве пожарных пирсов

Экс-главу Паданского сельского поселения признали виновным в растрате, то есть хищении с использованием его служебного положения. Суд решил, что чиновник допустил его при строительстве двух пожарных пирсов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Глава администрации представил в бухгалтерию Медвежьегорского района документы, на основании которых юрлицу заплатили за якобы проведенные работы.

На самом деле подрядчик не построил два пожарных пирса. В результате Паданскому сельскому поселению был причинен ущерб на сумму более 138 тысяч рублей.

Суд назначил бывшему главе наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. // Фото: Heiner/www.pexels.com