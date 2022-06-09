09 июня 2022, 18:38
Глава поселения похитил деньги при строительстве пожарных пирсов
Бывшего руководителя осудили за растрату в Медвежьегорском районе
Экс-главу Паданского сельского поселения признали виновным в растрате, то есть хищении с использованием его служебного положения. Суд решил, что чиновник допустил его при строительстве двух пожарных пирсов, сообщили в прокуратуре Карелии.
Глава администрации представил в бухгалтерию Медвежьегорского района документы, на основании которых юрлицу заплатили за якобы проведенные работы.
На самом деле подрядчик не построил два пожарных пирса. В результате Паданскому сельскому поселению был причинен ущерб на сумму более 138 тысяч рублей.
Суд назначил бывшему главе наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. // Фото: Heiner/www.pexels.com