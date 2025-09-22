22 сентября 2025, 13:55
Трех пассажиров сняли с поездов в Карелии
Нарушителей общественного порядка привлекли к ответственности
фото: «Петрозаводск говорит»
Трех пассажиров сняли с поездов в Карелии за неподобающее поведение.
40-летний житель мурманского города Мурмаши чрезмерно выпил, ругался матом и приставал к пассажирам в поезде «Мурманск-Москва». Транспортные полицейские выпроводили его из поезда в Сегеже. Также 38-летнего жителя Мончегорска, который тоже перебрал и оскорблял попутчиков, сняли с поезда «Москва-Мурманск» в Кеми.
Нетрезвого 29-летнего пассажира поезда «Мурманск-Адлер» выпроводили в Петрозаводске.
Двух северян привлекли к административной ответственности за хулиганство и появление в общественном месте в нетрезвом виде, жителя Ставропольского края также наказали за появление в общественном месте в состоянии опьянения.