Трех пассажиров сняли с поездов в Карелии за неподобающее поведение.

40-летний житель мурманского города Мурмаши чрезмерно выпил, ругался матом и приставал к пассажирам в поезде «Мурманск-Москва». Транспортные полицейские выпроводили его из поезда в Сегеже. Также 38-летнего жителя Мончегорска, который тоже перебрал и оскорблял попутчиков, сняли с поезда «Москва-Мурманск» в Кеми.

Нетрезвого 29-летнего пассажира поезда «Мурманск-Адлер» выпроводили в Петрозаводске.

Двух северян привлекли к административной ответственности за хулиганство и появление в общественном месте в нетрезвом виде, жителя Ставропольского края также наказали за появление в общественном месте в состоянии опьянения.