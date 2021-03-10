10 марта 2021, 19:51
Тракториста без прав задержали в Песках
Нарушителю грозит крупный штраф за вождение без удостоверения необходимой категории
Накануне утром инспекторы Госавтоинспекции Карелии остановили трактор «Вольво» на Соломенском шоссе в Песках.
Оказалось, что у петрозаводчанина нет специального права управления трактором. Водителя отстранили от руля и составили административный материал.
Нарушителю грозит штраф от 5000 до 15 000 рублей. Спецтехнику передали водителю, который имеет удостоверение для соответствующей категории техники. (фото Госавтоинспекция РК)