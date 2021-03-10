10 марта 2021, 19:51
Автоклуб 10 RUS

Тракториста без прав задержали в Песках

Нарушителю грозит крупный штраф за вождение без удостоверения необходимой категории

Накануне утром инспекторы Госавтоинспекции Карелии остановили трактор «Вольво» на Соломенском шоссе в Песках.

Оказалось, что у петрозаводчанина нет специального права управления трактором. Водителя отстранили от руля и составили административный материал.

Нарушителю грозит штраф от 5000 до 15 000 рублей. Спецтехнику передали водителю, который имеет удостоверение для соответствующей категории техники. (фото Госавтоинспекция РК)

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трактор
новости петрозаводска
штраф
Госавтоинспекция