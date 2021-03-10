Тракториста без прав задержали в Песках

Накануне утром инспекторы Госавтоинспекции Карелии остановили трактор «Вольво» на Соломенском шоссе в Песках.

Оказалось, что у петрозаводчанина нет специального права управления трактором. Водителя отстранили от руля и составили административный материал.

Нарушителю грозит штраф от 5000 до 15 000 рублей. Спецтехнику передали водителю, который имеет удостоверение для соответствующей категории техники. (фото Госавтоинспекция РК)