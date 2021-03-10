Легковой автомобиль едва не задавил школьника на пешеходном переходе

Переход проспекта Невского в Петрозаводске едва не закончился травмами для ребенка. Камера уличного наблюдения компании «Сампо.ру» запечатлела крайне опасную ситуацию на пешеходном переходе в районе пересечения двух проспектов Невского и Комсомольского. Запись опубликована в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент случился сегодня, 10 марта, в 17:49. Судя по записи, как только загорелся зеленый сигнал светофора, ребенок выбежал на проезжую часть.

В этот момент на пешеходный переход выехал автомобиль белого цвета, который едва не сбил ребенка. На записи видно, как машина вильнула влево, словно в попытке объехать маленького пешехода.

Печальных последствий удалось избежать. Машина уехала. А ребенок успел перебежать по «зебре».

Ранее в другой части проспекта Невского под колеса автомобиля угодил пешеход. Женщина получила травмы, а водитель скрылся. (фото участника группы «ДТП Петрозаводска и Карелии»)