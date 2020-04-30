Трактор, автомобиль и гараж горели в Карелии

Два пожара, в которых пострадали трактор, автомобиль и гараж, произошло в Карелии, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

В среду, 29 апреля, в 16:35 на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило сообщение о том, что на 20-м километре автодороги «Сортавала – Вяртсиля» горит трактор «МТЗ-92». Когда преодолев порядка 20-ти километров, пожарные прибыли к месту вызова, то техника была в огне.

Используя пену, пожарные в течение пяти минут справились с огнем. В результате пожара трактор был значительно поврежден огнем. По предварительным данным специалистов пожар произошел из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства. Сейчас по данному возгоранию проводится проверка. Материальный ущерб – устанавливается.

В этот же день в 17:20 на пульт Единой службы спасения-01 поселка Лоухи поступило сообщение о том, что на улице Кемской горит гараж принадлежащий местному жителю. Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные прибыли к месту вызова и приступили к тушению.

В течение десяти минут распространение огня было остановлено, затем пожар был ликвидирован полностью. В результате пожара огнем были значительно повреждены строение деревянного гаража и автомобиль «Опель Вектра». По предварительным данным специалистов возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования автомобиля. Сейчас по данному пожару проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается.